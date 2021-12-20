ديسمبر 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فنانة كويتية تتفاعل مع قضية “الاميرة مريم”

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فى :شؤون المرأة
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فنانة كويتية تتفاعل مع قضية “الاميرة مريم”

تفاعلت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، مع قصة الشابة العراقية، مريم الركابي، الملقبة بـ “الأميرة”، التي تعرضت قبل نحو 7 أشهر لاعتداء من قبل شخص ملثم سكب مادة حارقة على وجهها انتقاما منها لرفضها الزواج به.
وأعلنت الفنانة الكويتية، عزمها التواصل مع الفتاة وعائلتها، عقب أن تم تزويدها برابط حسابها من قبل متابعيها، بعد طلبها من عائلة الفتاة التواصل معها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت الفضالة، عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، شكرها لكل من سعى لتسهيل تواصلها مع الفتاة التي تحتاج لبضع عمليات لعلاج التشوهات التي لحقت بها.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها “ستتواصل مع الفتاة”، دون ذكر تفاصيل أخرى، عما تنوي تقديمه للشابة العراقية التي تصدرت قضيتها حديث النشطاء في الأيام القليلة الماضية.

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