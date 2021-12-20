“أفقدها البصر”.. تفاصيل الحادث المأساوي لسلاف فواخرجي (فيديو)

قالت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، إنها تعرضت لحادث وصفته بـ”الكبير” أثناء عملها في مسلسل “عنبر 6” الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات.

وأوضحت فواخرجي في مقابلة تلفزيونية لها: “كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني، طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة”.

وأضافت: “فقدت النظر ساعة كاملة، ونزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة، وبشوف كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتركض حوالي”.

وقالت سلاف: “صار معي نوع من الهستيريا إني بطلت أشوف، والحمد لله قدرت أشوف بالتدريج وأهدا، وتركت أثر جرح فوق عيني”.

وتابعت: “حادث كبير كتير والله لطف وستر”.