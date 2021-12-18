للمرة الرابعة .. ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

تم اختيار الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، حسب الحساب الرسمي لمسابقة tccandler عبر موقع إنستغرام.

ونشر الحساب صورا للمتسابقات، مصحوبة بتعليق: “تهانينا لجميع هؤلاء النساء الرائعات على ترشيحهن بقائمة وجوه عام 2021”.

ترشيح صبري يأتي للمرة الرابعة في المسابقة بعدما شاركت بها في أعوام 2017 و2018 و2020.

وتضمنت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021 العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود وملكات جمال عدد من دول العالم.