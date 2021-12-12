جورجينا رودريغيز تظهر ببطن منتفخ بعد الكشف عن حملها في “توأم”

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، صديقة نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، ببطن منتفخ، في أول ظهور عائلي بعد الكشف عن حملها في “توأم”، وذلك من خلال مجموعة صورٍ لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة في “إنستغرام”.

وكانت صور جورجينا على متن طائرة بصحبة أبنائها، وكتبت: “متجهة إلى رحلة الأحلام”، وتفاعل الجمهور مع صور جورجينا، وتساءلوا عن صحتها مع الحمل الجديد، وعن المكان الذى تسافر إليه، وتمنَّوا لها الوصول بالسلامة والاستمتاع مع المحافظة على صحتها من أجل توأمها.

ونشر متابعو جورجينا فيديو لها على متن الطائرة، ويبدو على ملامحها الحمل لأول مرة، ببطن منتفخ وعلّقوا على الفيديو: “رفاق شوفوا بطنها”، وتابع الجمهور التعليقات على تغيّر شكلها مع الحمل.

جدير بالذكر أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أعلن عن حمل صديقته جورجينا بتوأم منذ شهر، من خلال صورة نشرها لهما عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” قائلاً: “يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأم، قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما”.

ولم يكن هذا هو الحمل الأول لجورجينا من كريستيانو، بل لديهما حالياً 4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي انضم مؤخراً لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي، والتوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات).

https://www.instagram.com/reel/CXUQMYWos92/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f9615363-34fe-439b-add8-a8e470f71290