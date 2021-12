غرامة باهضة بحق مشجعة تسببت بحادث خطير في سباق للدراجات

فرضت جمعية الدراجين المحترفين الفرنسية غرامة مالية على سيدة تسببت بحادث كبير في بطولة للدرجات الهوائية أقيمت في حزيران الماضي.

وتسببت سولين برياند بالحادث في سباق فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعدما لوحت بلوحة من الورق المقوى أمام الدراجين.

وفرضت على السيدة التي لم يكشف عن اسمها غرامة مالية قدرها 1200 يورو لتسببها بالحادث، بعدما جعلت اللوحة التي كانت تحملها الدراج الألماني توني مراتن يسقط قبل خط النهاية، ليلحق به العشرات من المتسابقين أيضا.

ونتيجة للحادث اضطر عدد من المتسابقين الذين أصيبوا لعدم استكمال المسار الذي كان بين بريست ولاندرنو في شمال غرب فرنسا، حسبما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ومن بين الذين انسحبوا من ذلك السباق، الدراج الإسباني مارك سولير، الذي كسرت ذراعيه.

وفي جلسة محاكمة سولين، طالب المدعون بحبسها 4 شهور مع وقف التنفيذ، متهمين إياها بتعريض الحياة للخطر، والتسبب في إصابات غير مقصودة.

وأعربت سولين عن أسفها معترفة بخطورة سلوكها الذي تسبب في الحادث، وهو ما جعل منظمي السباق يتعاطفون معها، لتكتفي المحكمة بالغرامة المالية.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg

— daniel mcmahon 📚 🚲 (@cyclingreporter) June 26, 2021