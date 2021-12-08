ممثلة تركية شهيرة تكشف عن تحضيرها لتمثالها الشمعي

تستعد الممثلة توبا بويوكستون لتمثالها الشمعي في متحف مدام توسو في اسطنبول، حيث بدأت اليوم مرحلة القياس حسبما أعلنت عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت صفحة مدام توسو فيديو يظهر توبا خلال التحضيرات لملابسها ولكامل إطلالتها التي ستطل فيها بالشكل النهائي لتمثالها الشمعي.

وكانت أفكارها حول التمثيل وذلك خلال حدث Cinema Talks والذي تم تنظيمه في مهرجان Beyoğlu Culture Road.

ونشرت صفحة مدام توسو فيديو يظهر توبا خلال التحضيرات لملابسها ولكامل إطلالتها التي ستطل فيها بالشكل النهائي لتمثالها الشمعي. وكانت أفكارها حول التمثيل وذلك خلال حدث Cinema Talks والذي تم تنظيمه في مهرجان Beyoğlu Culture Road. وصرّحت توبا أنه وبالإضافة لكونها نجمة فهي كغيرها من الناس تتعرض لأشياء كثيرة في حياتها منذ ولادتها وتحاول دومًا فهم المواقف والتعلمم منها “بصفتي نجمة فإن أكبر شيء أملكه هو نفسي، ليس لديّ مادة أخرى لذلك أحتاج إلى دمج المواد التي امتلكها في نفسي مع تجاربي بالطريقة الصحيحة، ولا بد من مزجها”. وكشفت توبا أنه عندما يقرأ شخصان نصاً ما فإنهما يخرجان بأفكار مختلفة، فقالت: “عندما تتحدث إلى المخرج بعد قراءة النص فأنت تكون في أماكن مختلفة وقريبة فكونك ممثل يعني الايمان بالشخصية الممنوحة لك والنص حتى النهاية فعليك أن تؤمن حتى تتمكن من الأداء”. أما حول التطوّر التكنولوجي والرقمنة فقالت توبا: “إنني أدرك أنني بحاجة إلى تثقيف نفسي حول هذا الموضوع وأثناء الكورونا دخلت فيها قليلاً ولكن هذا ليس كافياً، فإحدى بناتي بارعة في التكنولوجيا والأخرى مثلي”.

وصرّحت توبا أنه وبالإضافة لكونها نجمة فهي كغيرها من الناس تتعرض لأشياء كثيرة في حياتها منذ ولادتها وتحاول دومًا فهم المواقف والتعلمم منها “بصفتي نجمة فإن أكبر شيء أملكه هو نفسي، ليس لديّ مادة أخرى لذلك أحتاج إلى دمج المواد التي امتلكها في نفسي مع تجاربي بالطريقة الصحيحة، ولا بد من مزجها”.

وكشفت توبا أنه عندما يقرأ شخصان نصاً ما فإنهما يخرجان بأفكار مختلفة، فقالت: “عندما تتحدث إلى المخرج بعد قراءة النص فأنت تكون في أماكن مختلفة وقريبة فكونك ممثل يعني الايمان بالشخصية الممنوحة لك والنص حتى النهاية فعليك أن تؤمن حتى تتمكن من الأداء”.

أما حول التطوّر التكنولوجي والرقمنة فقالت توبا: “إنني أدرك أنني بحاجة إلى تثقيف نفسي حول هذا الموضوع وأثناء الكورونا دخلت فيها قليلاً ولكن هذا ليس كافياً، فإحدى بناتي بارعة في التكنولوجيا والأخرى مثلي”.