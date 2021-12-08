وفاة مراهقة بعد سقوط هاتفها الذكي في حوض الإستحمام!

تعرّضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في فرنسا لصعقة كهربائية قاتلة أثناء الاستحمام، عندما سقط هاتفها الموصول بشاحن الكهرباء في الماء.

وأفادت صحيفة لو باريزيان، أن عمال الإنقاذ تمكنوا في البداية من إنعاش الفتاة بعد الحادث الذي وقع في مدينة ماكون الفرنسية.

وقد دخلت الفتاة في غيبوبة لبضعة أيّام في المستشفى الجامعي في ليون ثم توفيت اليوم، كما نُقل صديقها الذي كان في المنزل إلى المستشفى بعد تعرّضه لصدمة نفسية وباشرت الجهات المسؤولة بالتحقيقات اللازمة.

ومن جهتها، ناشدت والدة الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها المراهقين الآخرين وأولياء أمورهم ونبّهتهم من اصطحاب هواتفهم أينما ذهبوا وابقائها في متناول اليد لأنّ ذلك يؤدّي إلى تداعيات مأساوية.