فوائد الرمان للحامل

فوائد الرمان للحامل عديدة، فتحتوي هذه الفاكهة على نسبة 40٪ من فيتامين C وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للبالغين.

يحتوي الرمان أيضاً على حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والنياسين وفيتامين هـ وفيتامين، مضادات الأكسدة المفيدة لمحاربة الجذور الحرة في جسم المرأة الحامل. إليك أبرز فوائد الرمان للحامل وهي كالآتي:

1. قد يمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

وفقا لموقع “هيلث ” يعد الرمان غنياً بفيتامين سي والحديد، ويؤدي تناول كمية كافية من الحديد وفيتامين ج في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم نقص الحديد، الذي يؤدي غالباً إلى الولادة المبكرة.

2-يمنع التشوهات الخلقية للجنين

تؤثر معظم الأطعمة والمشروبات التي تتناولها الحامل على نمو الجنين. لذلك، يجب على الأم أن تتناول أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة الجسم، ومن هذه الأطعمة الرمان. يمكن لمحتوى حمض الفوليك داخل الرمان أن يمنع تشوهات الأنبوب العصبي التي تسبب تلف الحبل الشوكي للجنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحمض الفوليك أن يمنع حدوث الشفة الأرنبية للطفل.

3-الحفاظ على نضارة البشرة

الرمان ليس مفيداً فقط لصحة الحامل بل هو مفيد أيضاً لبشرتها. حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة داخل الرمان قادرة على تحفيز وتعزيز جمال البشرة. من خلال تناول الرمان بشكل متكرر، والحصول على التغذية المناسبة التي تحتاجها المرأة الحامل، سيتم تلبية متطلبات التغذية للجنين وستبدو بشرة الأم نضرة أثناء الحمل.

بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين C وهو من أهم الفيتامينات اللازمة؛ للحفاظ على أنسجة الكولاجين وتكوينها.

4. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

الرمان مصدر جيد للألياف التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتوفير الراحة أثناء الحمل. ينصح بتناول الخضر والفاكهة الغنية بالألياف للحوامل، وذلك للوقاية من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

5- الإجهاد وتلف الخلايا

تحمي مضادات الأكسدة في الرمان الجسم من الإجهاد التأكسدي. في حالات الحمل المصحوبة بمضاعفات ثبت أن الإجهاد التأكسدي المرتفع يساهم في حدوث مشاكل في المشيمة، والتي غالباً ما تسبب مضاعفات مثل تسمم الحمل، وهي حالة تعاني فيها الأم من ارتفاع ضغط الدم. قد تؤدي مشاكل المشيمة عند النساء الحوامل أيضاً إلى انخفاض وزن الأطفال والولادة المبكرة.

ووفقاً للعديد من الدراسات يساعد تناول الحوامل للرمان على إنجاب أطفال أكثر صحة. خاصة ممن لديهم مضاعفات حمل شديدة في أواخر الأشهر الثلاثة الأولى أو أوائل الثلث الثاني من الحمل.

6- محاربة تقلصات الحمل

البوتاسيوم معدن آخر ضروري للمرأة الحامل. يمكن أن يضمن تناول كمية صحية من عصير الرمان بشكل يومي توفير كمية جيدة من البوتاسيوم في جسمك. يمكن أن يوفر لك شرب عصير الرمان أو تضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في نظامك الغذائي حيث يعطي راحة فورية من تقلصات الحمل المرتبطة بالحمل.