(بالصورة) كيم كارداشيان تصدم الجمهور بتغيير ملامحها !

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ جمهورها بأحدث صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بصورة قريبة من وجهها بملامح مختلفة وقال بعض المتابعين أنها خضعت لعملية تجميل في وجهها لذلك بدا وجهها نحيفاً جداً ومختلف عن السابق.

واحدثت الصورة موجة واسعة من الجدل بين الجمهور.

They can steal your recipe but the sauce won’t taste the same pic.twitter.com/j9mdmvyYlL

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 3, 2021