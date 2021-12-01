علاج تساقط الشعر بالثوم وزيت الزيتون

استخدم القدماء الثوم كعلاج طبي للكثير من الأمراض ومشاكل الجلد والشعر، إذ أظهرت النصوص الطبية القديمة من الصين واليونان وروما ومصر أنه يمكن استخدام الثوم لعلاج العديد من الحالات الصحية.

وفوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، للبشرة والشعر، فيما يلعب دوراً هاماً في علاج الكثير من مشاكل الشعر على وجه الخصوص. في السطور التالية، تُطلعكِ “سيدتي.نت” على طرق علاج تساقط الشعر بالثوم وزين الزيتون.

أولاً: فوائد الثوم للشعر

1- زيت الثوم غني بالكبريت، وهو ضروري للعناية بالشعر، فهو معروف باسم الكيراتين الذي يساعد في نمو الشعر وتقليل تساقطه. نصيحة: تدليك فروة رأسك بانتظام بزيت الثوم يمكن أن يقوي الجذور ويقلل تساقط الشعر. 1-الثوم النيء مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على فيتامين سي، ومن المعروف أن الأخير يعزز إنتاج الكولاجين اللازم لنمو الشعر. 3- يحتوي الثوم إلى السيلينيوم، وهو ضروري لصحة الشعر لأنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس. 4- يحتوي الثوم أيضًا على الكالسيوم الذي يساعد في تقوية المكونات الهيكلية لشعرك وتقليل تساقطه

ثانياً: فوائد زيت الزيتون للشعر

1-يقلل زيت الزيتون من إنتاج الديهدروتستوستيرون: يعد إنتاج هرمون الديهدروتستوستيرون أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، حيث يهاجم بصيلات الشعر ويضعفها. ويمنع زيت الزيتون إنتاج هذا الهرمون الذي يساعد في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي. 2-زيت الزيتون غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر، حيث تمنع تساقط الشعر وتحفظه من التلف، ويتم عكس الضرر الذي تسببه الجذور الحرة بزيت الزيتون. 3- يقلل من تكسر الشعر: فائدة أخرى لزيت الزيتون هي أنه يحافظ على كثافة الشعر وكثافته من خلال مراقبة التكسر، حيث يساعد تأثيره المقوي والتكييف على الشعر وفروة الرأس على تحسين ملمسها وبشرتها. وزيت الزيتون غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية التي تحافظ على التكسر والجفاف

ثالثاً: كيف تصنعين زيت الثوم والزيتون في المنزل؟

1-خذي ملعقة كبيرة من معجون الثوم وسخنيها في مقلاة. 2-خذي كوبًا من زيت جوز الهند وأضيفيه إلى المقلاة. 3- سخني الزيت مع الثوم بداخله. 4-انتظري حتى يتحول الزيت إلى اللون البني قليلاً. 5- ارفعي الخليط من فوق النار، ثم دعي الزيت يبرد. 6-قومي بتصفية الزيت وإزالة بقايا الثوم. 7- احفظي الزيت في برطمان واستخدميه كنوع من زيت الشعر المنقوع بالثوم. نصيحة: يمكنك استخدام أي زيت ناقل لصنع زيت الثوم في المنزل.