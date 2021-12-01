(بالصور) ريهانا “بطلة قومية” في باربادوس بعد استقلالها عن بريطانيا

أعلنت باربادوس نجمة الغناء ريهانا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في المدينة التي تنتمي لها المغنية بريدجتاون.

وأكدت رئيسة الوزراء ميا موتلي لحشد من الجمهور أن المغنية البالغة من العمر 33 عاما ستُمنح شرف كونها بطلة قومية لباربادوس، وتمت دعوة ريهانا أمام الحشد لتهنئها موتلي.

وقالت موتلي لريهانا “أتمنى أن تستمري في التألق مثل الماس وأن تجلبي الشرف لأمتك من خلال أعمالك ومن خلال أفعالك”، وذلك في إشارة إلى أغنيتها “دايمونز” التي تصدرت قوائم الأغاني في 2012.

وتحررت جزيرة باربادوس بشكل كامل من سلطة التاج البريطاني، لتعلن نفسها جمهورية في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتّحدة الأمير تشارلز.

وتم خلال حفل كبير عزل الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة، التي تعتبر أحدث الجمهوريات في العالم.

وأقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن اليمين الدستورية كرئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم المملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس للتاج البريطاني.