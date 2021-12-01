تزوجت نفسها بحفل زفاف كبير.. ثم تطلقت بعد 3 أشهر لهذا السبب!
تزوجت عارضة الأزياء البرازيلية كريس غاليرا نفسها في حفل زفاف رسمي اقامته في شهر أيلول / سبتمبر الماضي.
وقالت أنها تزوجت نفسها لانها سئمت من الاعتماد على الرجال، بحسب قولها .
ولكن زواج كريس غاليرا من نفسها لم يستمر لأن العروس سئمت من أن تكون زوجة لنفسها وقررت الطلاق بعد 3 اشهر من زواجها .
كشفت غاليرا أنها بدأت تقع في حب شخص آخر “مميز”، وخانت نفسها مع هذا رجل لذلك طلقت نفسها .
وتصدرت تصريحات عارضة الأزياء كريس غاليرا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقها من نفسها .