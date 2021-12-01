ديسمبر 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

تزوجت نفسها بحفل زفاف كبير.. ثم تطلقت بعد 3 أشهر لهذا السبب!

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فى :شؤون المرأة
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تزوجت نفسها بحفل زفاف كبير.. ثم تطلقت بعد 3 أشهر لهذا السبب!

تزوجت عارضة الأزياء ​البرازيلية كريس غاليرا​ نفسها في حفل زفاف رسمي اقامته في شهر أيلول / سبتمبر الماضي.

وقالت أنها تزوجت نفسها لانها سئمت من الاعتماد على الرجال، بحسب قولها .

ولكن زواج كريس غاليرا​ من نفسها لم يستمر لأن العروس سئمت من أن تكون زوجة لنفسها وقررت الطلاق بعد 3 اشهر من زواجها .

كشفت غاليرا​ أنها بدأت تقع في حب شخص آخر “مميز”، وخانت نفسها مع هذا رجل لذلك طلقت نفسها .

وتصدرت تصريحات عارضة الأزياء ​كريس غاليرا​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقها من نفسها .

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