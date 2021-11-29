5 نصائح لمكافأة طفلكِ بطريقة فعّالة وصحيحة

مكافأة طفلك على سلوكه الجيد أو نجاحه في تعديل أخطائه، أمر جيد، ولكن في بعض الأحيان تخرج الأمور عن السيطرة، فتصبح المكافأة غير فعّالة، أو غير صحية، لذا ضعي في اعتبارك النصائح التالية عندما تقررين مكافأة طفلك.

1- اجعلي المكافأة فورية

الأطفال الصغار سريعو الملل، كما أنهم سريعو النسيان، لذا لا تؤجلي مكافأة طفلك، أو تجعليها تراكمية بحيث يحصل عليها الطفل بعد فترة طويلة، لأنه إما سوف يمل، أو أنه سوف ينسى السبب الذي جعله يحصل على مكافأة، وفي كل الأحوال سوف تفقد المكافأة معناها، ولن يتعلم طفلك منها شيئاً.

لذا احرصي على أن يحصل طفلك على المكافأة، فور تحقيقه الهدف الذي وضعته له، حتى يشعر بأهمية ما فعله.

2- خصصي مكافأة مناسبة

لا يجب أن يكون حجم المكافأة أقل من المجهود الذي بذله طفلك، حتى لا يفقد الشغف أو يُصاب بالإحباط، وأيضاً لا تبالغي في حجم المكافأة حتى لا يشعر طفلك بالاستحقاق.

خصصي مكافأة مناسبة للهدف وللمجهود الذي يبذله طفلك من أجله.

3- كوني متسقة مع قراراتك

احرصي على أن يحصل طفلك على المكافأة التي خصصتها له، مهما كانت الظروف يجب أن تخططي حتى تكون مكافأة طفلك جاهزة في أي وقت يحقق فيه الهدف، لأن عدم حصول الطفل على المكافأة، يجعله يشعر بعدم المصداقية، ويفقد ثقته بكِ.

4- تأكدي من أن المكافأة مهمة لطفلك

المكافأة يجب أن تعني شيئاً مهماً لطفلك، فتقديم مكافأة غير مهمة له لن يثير حماسته.

عند اختيار المكافأة، ضعي في اعتبارك عمر طفلك وتفضيلاته، كما يُفضل سؤال طفلك عن المكافأة التي يرغب فيها في حال تحقيقه الهدف.

5- اجعلي المكافآت متنوعة

كما سبق أن ذكرنا فإن الأطفال سريعو الملل، لذا حتى إن كانت المكافأة التي خصصتها لطفلك شيئاً جيداً وذات قيمة، يجب أن تحرصي على تنوّع المكافآت التي يحصل عليها طفلك في كل مرة، حتى يشعر بالشغف والحماسة.