إليكِ سمات الزوج الأناني

العلاقة الزوجية قائمة على المشاركة بين الزوجين، لذا فإن الارتباط بشريك أناني يشعر بالاستحقاق ويتمحور حول ذاته، يجعل العلاقة غير صحية.

إذا كنتِ متزوجة من رجل أناني، فإنه يحوّلكِ إلى ضحية في علاقة سامة، لذا عليكِ معرفة إذا كان زوجك رجلاً أنانياً، عبر التحقق من سلوكياته وأسلوب معاملته لكِ. تابعي القراءة لتتعرفي إلى 3 سمات رئيسة تميز الزوج الأناني.

1- الزوج الأناني يضع رغباته على قمة أولوياته

الزوج الأناني يضع رغباته نصب عينيه، ويسعى إلى تحقيقها مهما كلف الأمر، حتى لو كان تحقيق رغباته ضد مصلحة أسرته.

مثلاً إذا رغب الزوج الأناني في شراء سيارة حديثة، فإنه يشتريها حتى لو عرّض الوضع المالي لأسرته للخطر، فهو لا يفكر سوى في رغباته، ويضعها دائماً على قمة أولوياته. هو لا يرى سوى نفسه.

2- الزوج الأناني يجعل كل شيء يتمحور حوله

وقتك، مجهودك، طاقتك، قرارات الأسرة، حتى وجهة الإجازة، يجب أن تتمحور جميعها حول الزوج الناني، وأن تصب في مصلحته وفي مصلحة رغباته، وإلا أصبح ثائراً طوال الوقت، ولا يكف عن الغضب إلا إذا تمحورت حياة الأسرة حوله.

الزوج الأناني لا يهتم للأعباء التي تتحملها زوجته، ولا يعبأ بمسؤوليات الأسرة، إنه لا يهتم سوى بنفسه، ويرغب في أن ينتبه الجميع له فقط، وأن يسعى الجميع إلى تحقيق رغباته. وفي النهاية لا يظهر شعوره بالرضى أبداً حتى لا يكف الجميع عن محاولات إرضائه، فهو يجب أن يكون محور الأحداث طوال الوقت.

3- الزوج الأناني يستخدم ضمير “أنا” طوال الوقت

حتى الكلمات تفضح الشخصية الأنانية، فتجدين الزوج الأناني يتحدث بصيغة الأنا طوال الوقت.

هو بالفعل يشعر في قرارة نفسه بالاستحقاق، فيترجمه من خلال كلمات، أبرزها استخدام ضمير “أنا” في أغلب حديثه.