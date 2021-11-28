عشرينية تنهي حياتها بالقفز من الطابق السادس وتترك رسالة ‘وداع’

أنهت فتاة مصرية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد عقارات الهرم في محافظة الجيزة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، متأثرة بإصابات بليغة نتيجة السقوط من علو شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بأن المتوفاة تبلغ من العمر 20 عاما، وأنها متزوجة عرفيا من أحد الأشخاص سرا، إذ استأجر لها الشقة التي شهدت الواقعة ليتركها وحيدة فيها ويذهب للإقامة مع زوجته الأولى، وهو ما أثر عليها ودفعها لإنهاء حياتها، بعد أن تركت رسالة وداع توضح ذلك.

وكشفت التحريات بأن المتوفاة، هجرت أسرتها بمدينة الزرقا في محافظة دمياط منذ 3 سنوات، وجاءت القاهرة للعيش مع زوجها العرفي، وتم الزواج بينهما قبل شهر ونصف، قبل أن تنهي حياتها اليوم السبت.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الهرم لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.