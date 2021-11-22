خلطة مذهلة للعناية بأظافرك.. تعرفي عليها

إذا كنتِ ترغبين بتطويل الأظافر بسرعة قياسية سنقدّم لكِ مجموعة من النصائح والخلطات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائيّة اللّازمة والتي تسهّل النّمو الصّحي للأظافر وتزيل الاصفرار وتوفر التّرطيب والتّغذية المطلوبة في غضون خمسة أيام فقط.

فللحصول على أظافر صحيّة وقويّة، خالية من الالتهابات الفطريّة، اتبعي روتين العناية بالأظافر عبر تطبيق الوصفات الطبيعية أدناه والتزام النصائح التي عبرها يمكن ترطيب الأظافر وتغذيتها وتنشيط الدّورة الدّموية فيها، مما يسهل نموّها بشكلٍ صحّي وقوي.

منها خلطة عصير البرتقال:

المكونات:

برتقال.

الطريقة:

اعصري البرتقال وضعي العصير في وعاءٍ.

انقعي الأظافر في وعاء عصير البرتقال، لمدّة 10 دقائق، ثمّ قومي غسلها. بعد ذلك، رطّبي الأظافر جيداً.

يمكنكِ تكرار الوصفة يومياً.