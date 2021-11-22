البشرة الحساسة.. علاماتها ونصائح العناية بها

البشرة الحسّاسة، مصطلح متداول لكنه ليس تشخيصا طبيا، ويستخدم بشكل عام لوصف البشرة ذات التسامح المنخفض مع استخدام مستحضرات التجميل.

وتعاني البشرة الحسّاسة من تهيج واحمرار عند التعرّض لأشعة الشمس أو الهواء البارد، وعند استعمال مواد لا تتناسب مع تركيبتها.

وهناك علامات تدل على امتلاك الفتاة لبشرة حساسة، ومنها التهيج واحمرار الجلد عند تنظيفها أو التعرض لأشعة الشمس أو الرياح الباردة، واحمرار الجلد يعني أن العامل الذي تتعرض له البشرة فوق احتمالها.

كما أن رد الفعل تجاه المستحضرات التجارية من الصابون والمنظفات، والعطور، يرجح المعاناة من حساسية الجلد.

الحكة وجفاف الجلد وتقشر البشرة من علامات الحساسية أيضا، وينصح الأطباء أصحاب البشرة الحساسة بضرورة ترطيبها عن طريق تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية، وشرب الكثير من الماء.

في هذا التقرير نستعرض نصائح عدة للعناية بالبشرة الحساسة، بحسب موقع top10homeremedies.

– شرب الليمون بالماء والعسل يوميا

يحتوي هذا الخليط على فيتامين “ج”، ومضادات الأكسدة تساعد الجلد في مقاومة البكتيريا، وتخليص الدم من السموم.

– شرب الماء

يلعب الماء دوراً مهماً في العناية بالبشرة، فهو يحافظ على رطوبتها من الداخل ويساعد الجسم على طرد السموم.

– استخدام واقي الشمس

لمن تعتقد أن بشرتها حساسة لا بد أن تلتزم استخدام كريمات الوقاية من الشمس، للحفاظ على البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

– اختيار منتجات العناية بالبشرة بحرص

ينبغي التأكد من خلو المنتجات من الكحول أو كبريتات الصوديوم أو الأحماض والمواد الملونة التي تؤثر في البشرة الحساسة، ويجب اختيار المنتجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمكونات المضادة للالتهابات مثل الشاي الأبيض والأخضر والصبار والبابونج والنباتات البحرية.

– إزالة المكياج

ينبغي ألا تظل مساحيق التجميل لفترة طويلة على الجلد، ينبغي إزالتها قبل النوم أو عند انتهاء المناسبة مباشرة.