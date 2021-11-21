لهذا السبب.. فتاة تبتلع سماعة لاسلكية بدلاً من الدواء!

نشرت “كارلي” من ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة، مقطع فيديو لنفسها وهي تبكي أمام الكاميرا بعد وقت قصير من ابتلاعها واحدة من السماعات وعندما أدركت ما قامت به أصيبت الشابة بـ نوبة هلع.

وصرخت كارلي في مقطع الفيديو: “لقد أكلت جهاز AirPod الخاص بي، كنت أزحف إلى السرير وكان لدي واحدة من المسكنات في يدي، وسماعة الأذن اليسرى، في اليد الأخرى”.

وتكمل :”رميت شيئاً ما وأخذت زجاجة المياه الخاصة بي، وأخذ رشفة، أدركت بعد ذلك أنه لم يكن الدواء وحاولت التقيؤ به ولكن لم يخرج”.

في اليوم التالي، فصلت أجهزة AirPods الخاصة بها وتلقت إشعاراً من هاتفها نصه: ‘كان AirPods Pro يتحرك معك لفترة من الوقت، ويمكن للمالك رؤية موقعه، حيث يمكنك تشغيل صوت للعثور عليه”.

شغلت كارلي صوت ‘Find My Airpod’ وقالت إنها تستطيع سماعه بصوت ضعيف من داخلها.