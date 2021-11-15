نصائح للتخلص من أخطاءك في طبخ المعكرونة

من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن صنع المعكرونة سهل مثل تقشير الكمثرى. الخطأ الأول والأكثر شيوعاً في هذا العمل هو إضافة زيت الزيتون. هذا المنتج لا يختلط بالماء ويرتفع إلى السطح فلا داعي لإضافته.

ثاني هذه الأخطاء هو استخدام قدر صغير جداً. قال كامبي: “السر بسيط: كل هذا يتوقف على حجم الأطباق. اغلي المعكرونة في الكثير من الماء: أكثر من لتر ونصف لكل 100 غرام من المعكرونة”.

خطأ آخر هو عدم تقليب المعكرونة، سواء في البداية أو أثناء الطهي. في الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى أنه ليس من الضروري تقليب المعكرونة باستمرار، بل يجب أن يتم ذلك من وقت لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تمليح المعكرونة في اللحظة الأخيرة. يقول كامبي إنه من الأفضل إضافة الملح بعد وضع الوعاء على النار. وقال “هذا يجعله يذوب بشكل متجانس أولاً في الماء الساخن ثم في المعكرونة”.

خطأ “فادح” آخر هو عدم انتظار الماء حتى يغلي. عليك الانتظار حتى يغلي الماء تماماً قبل غمر المعكرونة فيه. وبهذه الطريقة يمكنك الحفاظ على وقت الطهي بدقة. وإلا سيكون من الصعب معرفة متى تكون المعكرونة جاهزة.