نوفمبر 14, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شمس الكويتية تعلق على قيادتها لأول مرة في الرياض (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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شمس الكويتية تعلق على قيادتها لأول مرة في الرياض (فيديو)

نشرت الفنانة الكويتية شمس، اليوم السبت، مقطع فيديو وهي تقود سيارتها في العاصمة السعودية الرياض، معبرة عن سعادتها بالتجربة.
وقالت الفنانة شمس في الفيديو، “اشهد يا تاريخ أول مرة أسوق في الرياض”، مشيرة إلى أنها قادت من قبل في العُلا، والآن تقود في الرياض.

وكانت الفنانة الكويتية شمس، قد أحيت خلال الأسبوع الماضي حفلاً كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض.

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