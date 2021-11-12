فيفي عبدة: لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، أنها دائما ما تراودها فكرة الذهاب إلى مقبرتها، والجلوس بداخلها للتأقلم والتعود على الوضع بالداخل.

وأشارت الفنانة المصرية، خلال لقائها في البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم”، على محطة “نجوم fm، إلى أنها دائما توصي التربي وتحذره بالاعتناء بالمقبرة، “ولكن بدون زرع حتى لا يسقط علي الماء وأنا بداخلها بعد وفاتي”.

وتصدرت فيفي عبده، مؤخرا التريند، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، كشفت خلاله عن العديد من أسرار حياتها.

وقالت خلال اللقاء: “بحب الرقص جدا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة، إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني”.

وكانت الراقصة المصرية والفنانة فيفي عبده روت في وقت سابق، في لقاء نادر، شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها، قائلة: “أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملة أوضة ليا.. حسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور”.