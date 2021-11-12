بعد طلاقها من الفنان مصطفى فهمي.. فاتن موسى تنشر فيديو صادم من منزلها

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، عن قيام طليقها بأخذ مل متعلقاتها وإخفائها من داخل منزل الزوجية الذي كانا يقطنان فيه في القاهرة.

ونشرت الإعلامية اللبنانية مقطع فيديو، أظهرت فيه ما حدث داخل غرفة نومها. مؤكدة أن جميع ملابسها وأحذيتها تم أخذها وإخفائها من قبل طليقها.