نوفمبر 13, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

بعد طلاقها من الفنان مصطفى فهمي.. فاتن موسى تنشر فيديو صادم من منزلها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
150 مشاهدات

بعد طلاقها من الفنان مصطفى فهمي.. فاتن موسى تنشر فيديو صادم من منزلها

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، عن قيام طليقها بأخذ مل متعلقاتها وإخفائها من داخل منزل الزوجية الذي كانا يقطنان فيه في القاهرة.
ونشرت الإعلامية اللبنانية مقطع فيديو، أظهرت فيه ما حدث داخل غرفة نومها. مؤكدة أن جميع ملابسها وأحذيتها تم أخذها وإخفائها من قبل طليقها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi