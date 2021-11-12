الناشطة الحائزة على جائزة نوبل مالالا يوسفزاي تعلن عن زواجها

أعلنت الناشطة والحائزة على جائزة نوبل مالالا يوسفزاي عن زواجها، ونشرت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا صور حفل زفافها على حسابها في Twitter الذي أقيم في مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة.



وقالت يوسفزاي: “اليوم يمثل يومًا ثمينًا في حياتي. لقد عقدنا أنا وآسر العقد لنكون شركاء مدى الحياة. احتفلنا بحفل زفاف صغير في المنزل في برمنغهام مع عائلاتنا. من فضلك أرسل لنا صلواتك. نحن متحمسون للسير معًا” قالت يوسفزاي في تغريدتها.

ولم تدل يوسفزاي بأي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول.

وعرّفه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنه آسر مالك ، المدير العام لمركز الأداء العالي التابع لمجلس الكريكيت الباكستاني ، من مدينة لاهور.

حظيت مالالا من أجل تعليم الفتيات باهتمام دولي لشجاعتها الشخصية وبلاغتها في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء. حتى أنها وقفت ضد طالبان، الذين كانوا يعارضون التحاق الطلاب بالمدارس.

في عام 2012 ، نجت من إطلاق النار على رأسها من قبل مسلح من طالبان لشن حملة ضد محاولاتها حرمان النساء من التعليم.

في عام 2014، أصبحت أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام في سن 17 عامًا. تخرجت من جامعة أكسفورد في يونيو من العام الماضي بدرجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

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