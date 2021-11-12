ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا تجبرها على قطع بث حي (فيديو)

تسببت ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في موقف طريف، خلال كلمة عامة لها، عبر الإنترنت، بعد مقاطعتها عبر البث المباشر.

كانت أرديرن في منتصف حديثها خلال إفادة مشاهديها حول تطورات استجابة البلاد لفيروس كورونا، عندما قاطعتها نيف، البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تنادي: “مامي؟”

وردت أرديرن: “من المفترض أن تكوني في السرير، يا حبيبتي”.

وأضافت، قبل أن تطلب من ابنتها العودة إلى جدتها: “حان وقت النوم، عزيزتي. عودي إلى الفراش، سأراك بعد ثانية”.

وتابعت: “حسنًا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشل، أليس كذلك”. لكن نيف لم تقبل بالرفض، وفي وقت لاحق من البث عادت ابنة رئيسة الوزراء مرة أخرى.

وردت أرديرن: “أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً”، قبل الإعلان عن أنها ستنهي البث المباشر.

https://www.facebook.com/watch/?v=604326130758299