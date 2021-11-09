فنانة مصرية تستغيث بالمهن التمثيلية لتهديدها من قبل مخرج عراقي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارا يمنع أعضاءها التعامل مع المنتج العراقي صفاء عايدي منتج فيلم “هوست”، وكذلك المنتج الفني حاتم فاروق والمنتج الفني محمد فاروق.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدا أن هذا القرار جاء نظرا لأن المنتج لم يعط الممثلين مستحقاتهم المالية، وعدم تشغيل أعضاء النقابة، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة. وكانت الفنانة منة فضالي قد استغاثت بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها الدكتور أشرف زكي، وإيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبا، لولا تدخل النقابة واتخاذها إجراءات سريعة ضد صانعه.

وقالت، في بث مباشر عبر “فايسبوك”: “عرض علي منتج اسمه صفاء الدين عايدي، سيناريو فيلم سينمائي، للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتم الاتفاق بيننا وفوجئت مع أول يوم تصوير بتغيير كاست الممثلين ووجود أشخاص لا أعرفهم، مع بعض زملائي ومن بينهم الفنان مجدي كامل، وللأسف كثير من المشاركين في العمل لم يحصلوا على أجورهم، وبعدها توقف العمل لمدة شهر كامل، وزارني في منزلي مع منتج يدعى حاتم فاروق، كنت للمرة الأولى أتعامل معه أيضا، وعرضوا علي ظروف الفيلم والأزمات التي تعرضوا إليها”.

وأضافت: “بعدها قامت جهة الإنتاج بتغيير كل طاقم العمل، ممثلين وفنيين، وكل الأشخاص أمام وخلف الكاميرا، ليتهربوا من سداد أجورهم، وتعرض الكثير من طاقم الفيلم للضرب على يد شخص بلطجي استعان به المنتج، وحبس البعض داخل غرفة معزولة، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم”. وتابعت: “نحن معرضون لأن أشخاصا يهاجمون منازلنا حاليا، ولجأت لنقابة المهن السينمائية وتوجهنا بشكاوى”.

واستطردت: “حرام تعب الناس يترمي في الأرض، والدكتور أشرف زكي وعد بجلب الحقوق لكل العاملين في هذا الفيلم، لدي عقود مع هذا المنتج، وتقدمنا بشكاوى لنقابة المهن السينمائية، والغريب في قانون النقابة أن الشكوى قيمتها 1000 جنيه لغير أعضاء النقابة، فكيف لعامل بسيط أن يدفع هذا الرقم بحثا عن أجره البسيط. يجب أن تكون هناك رأفة”.

وتابعت: “أتمنى يكون هناك تواصل بين مسعد فودة نقيب السينمائيين، وفريق الإنتاج والإخراج والتصوير والفنيين بالفيلم، لأن هذه الناس لها حقوق، والفنانين لهم حقوق، ولن نتمكن جميعا من الحصول على حقوقنا، ولن نسلك البلطجة، ونلجأ فقط للأمور القانونية من خلال نقابة المهن السينمائية والتمثيلية”.