إشارة تعلمتها من “تيك توك” أنقذتها من خاطفها!

على الرغم من تململ الأهالي عامة وفي جميع أنحاء العالم من استخدام أولادهم لوسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، لا سيما تيك توك مؤخرا وانستغرام، إلا أنها قد تحمل فوائد لا تخطر على بال. فقد ساهمت في انقاذ فتاة فقدت لأيام في الولايات المتحدة.

إذ تمكنت شرطة ولاية كنتاكي من انقاذ مراهقة مفقودة من ولاية كارولينا الشمالية بعد أن طلبت المساعدة باستخدام إيماءة اليد المعروفة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك للإشارة إلى أنها في محنة.

وفي التفاصيل أبلغ والدي الفتاة الثلاثاء عن فقدان ابنتهما البالغة 16 عاماً من مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، بحسب مكتب عمدة مقاطعة لوريل في كنتاكي.

وبعد أيام، اتصل سائق سيارة في كنتاكي برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن رؤية فتاة في محنة بسيارة على الطريق السريع، بحسب ما أفادت شبكة CNN أمس الأحد.

“أحتاج للمساعدة”

فيما أوضح مكتب عمدة مقاطعة لوريل أن إيماءات اليد التي استخدمتها الفتاة والمعروفة على تيك توك تعني “أتعرض للعنف المنزلي، أحتاج للمساعدة”.

بينما بقي الشخص الذي اتصل بـ911 خلف السيارة لسبعة أميال لنقل المعلومات إلى الشرطة التي تمكنت من إيقاف السيارة وإنقاذ المراهقة واعتقال الرجل بتهمة “الحبس غير القانوني”.

كذلك ذكرت الشرطة أن المشتبه به أخذ المراهقة في الأصل من نورث كارولينا إلى أوهايو حيث لديه أقارب. إلا أنهما غادرا الولاية بمجرد أن اكتشف أقاربه أن المراهقة قاصر وتم الإبلاغ عن فقدانها.

3 خطوات

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، بما في ذلك تيك توك، إشارة يدوية تعني أن الشخص الذي يؤديها بحاجة للنجدة.

وتشمل إيماءة اليد هذه 3 خطوات: فتح راحة اليد للأعلى، ودس الإبهام فيها، ثم إغلاق الأصابع الأخرى عليه لـ”حبس” الإبهام.