إليك بعض العلامات التي تظهر رغبة الشريك بتدمير ثقتك!

من الممكن أن يسعى شريك الحياة، لسبب ما، إلى تدمير ثقة الطرف الآخر بنفسه. ربما يعود هذا إلى مشاكل نفسية أو إلى ضعف في الشخصية أو غير ذلك. وتدل على هذا عادة بعض العلامات الواضحة.

1 يأخذ القرارت بمفرده غالباً وهذا يعني أنه يرغب في أن يعلم الشريك بأن رأيه ليس مهماً وان كلماته ليست وازنة.

2 ينشر الصور العائلية على مواقع التواصل الاجتماعية من دون استشارة الطرف الآخر.

3 يقاطع شريك حياته أثناء الكلام دائماً. فقط يدل هذا على أنه لا يستمع إليه ولا يعير ما يقوله أي اهتمام.

4 لا يهتم بالأمور المشتركة ولا بتلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشريك.

5 يعترض على الاقتراحات التي يتقدم بها الشريك في اي مجال من مجالات الحياة ويرفضها وينتقدها.

6 يتحدث إلى شريك حياته وكأنه طفل صغير. فهو يريد أن يرشده دائماً إلى طرق التصرف الصحيحة وكأن الأخير لا يعرف كيفية التمييز بين الخطأ والصواب بنفسه.