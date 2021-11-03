لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتجنب ارتداء ملابسك الجديدة فور شرائها. قد يبدو الأمر غير منطقي لكن الملابس الجديده ليست نظيفة كما تظن.

عند شراء الملابس إن أول ما تفكر فيه هو ارتدائها فورا دون غسلها لأنها جديدة، في الحقيقة ربما تم تجربة قطعة الملابِس من قبل 10 أشخاص على الأقل أو أكثر قبلك.

عندما يجرب الناس الملابس في غرف القياس قبل شرائها يمكن أن يتركوا وراءهم الجراثيم والبكتيريا. قال عالم الأحياء الدقيقة الدكتور فيليب تيرنو – الذي نُشرت أبحاثه في مجلة “هاف بوست”. إنه وجد فيروسات نوروفيروس وبكتيريا مثل المكورات العنقودية وحتى البراز على أقمشة الملابِس الجديدة.

على الرغم من أن وجود مسببات الأمراض على أقمشة الملابِس الجديدَة نادرًا ما يسبب التهابات فمن الأفضل توخي الحذر وغسل ملابسك قبل ارتدائها وبعد شرائها مباشرة.

وقالت الكاتبة لورانس واكنين أن هذه البكتيريا والميكروبات يمكنها العيش في القطن لمدة تتراوح 6 شهور. وحتى إذا ظهر لك أنّ قطعة الملابِس جديدة ونظيفة، لا تنسى أنها تحتوي على بقايا مواد كيميائية أو مواد سامّة تم استخدامها في عملية التصنيع.

وقد تلاحظ في بعض الاحيان أن الملابِس الجديدة لها رائحة غريبة؛ سبب هذه الرائحة هي المنتجات التي ترشّ على الملابس قبل عرضها في المحلات لجعلها تبدو أكثر لمعانًا وانسيابية.