لهذا السبب.. سميرة سعيد تغضب على المسرح وتوقف الغناء

انفعلت الفنانة سميرة سعيد على المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح “النافورة” في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

وخلال تأدية سميرة سعيد لأغنية “قال جاني بعد يومين” أوقفت الغناء وعاتبت بحدة المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: “ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة أخرى”.

وقدمت سميرة سعيد مجموعة من أغانيها ومنها “هوا هوا” و”محصلش حاجة” و”مون شيري” و”لعلمك أنت” و”سوبر مان” و”آه بحبك” و”واحشني بصحيح” و”إيه سهرني”.

وفور صعودها على المسرح عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وعبرت سميرة سعيد عن سعادتها أيضا لإهداء الدورة لروح الدكتور جمال سلامة، خاصة أنه جزء مهم من تاريخها الفني وأغلب أغانيها التي يحبها الجمهور من ألحانه، لذا له مكانة كبيرة بالنسبة لها.