نوفمبر 03, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نوال الزغبي تنشر صورة ابنها لاول مرة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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نوال الزغبي تنشر صورة ابنها لاول مرة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة صورة لابنها “جورجي” على حسابها في موقع تويتر، وسط تفاعل واسع من قبل متابعيها.

وظهرت نوال الزغبي (50 عاما)، وهي تحتضن ابنها الذي قال متابعون إنه يشببها إلى حد كبير.

وكتبت الفنانة اللبنانية: “صار شاب الله يحمي كل أولاد العالم أوّل مرة جورجي بيقبل يتصوّر”.

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل العشرات من متابعي نوال الزغبي (يبلغ عدد متابعيها 8.8 ملايين)، من بينهم الفنان رامي عياش الذي علق بقوله “الله يحميه”.

يشار إلى أن نوال الزغبي كانت قد أعلنت، في أغسطس/آب 2008، عن طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد زواج ناجح استمر 15 عاما، أنجبا خلاله 3 أبناء هم تيا عام 1998، والتوأم جوي وجورجي عام 2002.

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