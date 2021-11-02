نوال الزغبي تنشر صورة ابنها لاول مرة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة صورة لابنها “جورجي” على حسابها في موقع تويتر، وسط تفاعل واسع من قبل متابعيها.

وظهرت نوال الزغبي (50 عاما)، وهي تحتضن ابنها الذي قال متابعون إنه يشببها إلى حد كبير.

وكتبت الفنانة اللبنانية: “صار شاب الله يحمي كل أولاد العالم أوّل مرة جورجي بيقبل يتصوّر”.

صار شاب 🙏❤️ الله يحمي كل اولاد العالم 🙏🙏

اوّل مرة جورجي بيقبل يتصوّر 💃❤️#نوال_الزغبي pic.twitter.com/uoaNt8s6UE — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 2, 2021

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل العشرات من متابعي نوال الزغبي (يبلغ عدد متابعيها 8.8 ملايين)، من بينهم الفنان رامي عياش الذي علق بقوله “الله يحميه”.

يشار إلى أن نوال الزغبي كانت قد أعلنت، في أغسطس/آب 2008، عن طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد زواج ناجح استمر 15 عاما، أنجبا خلاله 3 أبناء هم تيا عام 1998، والتوأم جوي وجورجي عام 2002.