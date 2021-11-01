مغنية تركية تتهم إبراهيم تاتليساس بالاعتداء عليها جنسياً

أكدت المغنية التركية، سربيل بيناي، أنها تعرضت للإيذاء الجنسي من قبل مواطنها المطرب إبراهيم تاتليساس، قبل 25 أو 30 عامًا، ما تسبب في اختفائها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

لم يكن اتهام بيناي لتاتليساس بالاعتداء عليها، أول الاتهامات من هذا النوع التي تطاله، فمؤخرًا أكدت الراقصة التركية، ليلى أدالي، أنها تعرضت لمضايقات جنسية من قبل تاتليساس.

وقالت بيناي، أثناء مشاركتها بأحد البرامج التلفزيونية، «لا أكشف عن الحادث من أجل الشهرة، حياتي المهنية انتهت بعد الحادث. إذا تواصلتم مع ضحايا تاتليساس وحده، يمكنكم بث حلقة كل يوم لمدة 5 سنوات. لكن بعض الناس يخجلون. أنا أيضًا شعرت بالخجل، لكن بعد ذلك قلت لنفسي ماذا فعلت لأخجل؟!».