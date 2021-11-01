نوفمبر 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أديل تحيي أولى حفلاتها منذ خمس سنوات في لندن

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فى :شؤون المرأة
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أديل تحيي أولى حفلاتها منذ خمس سنوات في لندن

أعلنت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن النجمة أديل، أنّها ستحيي حفلين في متنزه هايد بارك بلندن الصيف المقبل، وهما أولى حفلاتها منذ خمس سنوات، وهو الإعلان الذي أدى إلى تعطل موقعها الإلكتروني بسبب تدفق الجمهور الذي سارع لحجز التذاكر قبل طرحها للبيع.

ونشرت أديل (33 عاما)، التي تصدرت القوائم الأميركية والبريطانية الأسبوع الماضي بأغنيتها الفردية “إيزي أون مي” على تويتر موعد الحفلين في الأول والثاني من تموز/يوليو، وكذلك رابط حجز التذاكر قبل طرحها للبيع على موقعها الإلكتروني.

والحفلان، وهما ضمن حفلات هايد بارك الصيفية، وهما أول حفلات أديل منذ 2017.

ومن المقرر أن تصدر أديل ألبومها الرابع بعنوان “30” الذي ينتظره الجمهور بشدة بعد فوز ألبومها “25” بجائزة غرامي الموسيقية في 2015.

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