أصالة نصري: صوتي أصبح أجمل بعد الزواج ونعد لعمل ‘خيالي’

أعلنت المغنية السورية أصالة نصري، ان صوتها أصبح أجمل بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، فيما كشفت عن عمل “خيالي” قريب بينهما.

وقالت الفنانة السورية في تصريح صحفي، ان الزواج له فوائد متعددة من بينها أن صوتها أصبح أجمل وكأنه تطور بعد الزواج.

وأضافت: “كأني عم بغني أحلى، وكأن صوتي صار فيه شيء زيادة، الحب طلع أحلى من الحزن بكتير، الفرح بيخلي الصوت أحلى”.

من جهة ثانية، أشارت الفنانة أصالة إلى وجود تعاون فني قريب بينها وبين زوجها فائق، كما وصفت هذا العمل المرتقب بأنه سيكون على مستوى خيالي.

في حين لم تستبعد وجود ديو غنائي مشترك أيضا بينها وبين المغني ماجد المهندس وتمنت أن يكون هذا العمل المشترك قريبا جدا، سيما أن زوجها هو مدير أعمال المغني العراقي.

وكانت أصالة قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق الحسن في أيلول 2021.

وذلك عندما نشرت أول صورة رسمية تجمع بينهما على حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت عليها: “من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حولت مشاعرنا، كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينة وحب صادق، معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو”.

يذكر أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما ولدا وبنتا هما خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هو آدم وعلي، وانفصلا في مطلع العام الماضي 2020 بعد زواج دام 14 عاما. كما انتشرت شائعات غير مؤكدة حول زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري ولم تعرف تفاصيله، وفقا لموقع “بوست عربي”.