علامات الحمل في الأيام الأولى للبكر

بما أن تجربة جديدة، فهذا يجعل المرأة تعتقد أنها مصابة بالتعب أو الإرهاق وليست حاملاً، لذلك وجدت “سيدتي وطفلك” من خلال اختصاصييها، ضرورة إرشاد النساء الجديدات العهد بالزواج، إلى أعراض الحمل في الأيام الأولى للبكر ومتى تبدأ الأعراض في الظهور؟

قد تظهر أعراض الحمل للبكر قبل الدورة بيومين أو أكثر، لكن أول علامات الحمل المبكرة والأكيدة في الأيام الأولى هي بالطبع غياب الدورة الشهرية، وزيادة بسيطة في الوزن، وتتوالى ظهور علامات الحمل المبكرة التي تشمل:

تغيرات في المزاج

تغيرات في المزاج، وتظهر قبل موعد الدورة بثلاث أيام أو أكثر.

زيادة التبول.

ألم الثدي.

اسمرار الهالة المحيطة بالحلمتين حول الثدي.

التعب العام.

الصداع؛ وعادةً ما يكون سببه تغيير مستويات الهرمونات وزيادة حجم الدم.

آلام أسفل الظهر؛ فالهرمونات والضغط على العضلات هي أكبر أسباب آلام الظهر في بداية الحمل.

الغثيان الذي يُشار إليه باسم “غثيان الصباح”؛ وهي أول علامة على أنك حامل، وتكون بسبب زيادة الهرمونات أثناء بداية الحمل.

الإمساك؛ فالتغيرات الهرمونية أثناء بداية الحمل تُبطئ من حركة الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك يحدث الإمساك.

الأرق؛ وهو أحد الأعراض الشائعة لبداية الحمل، وغالباً ما يحدث بسبب الإجهاد، والتغيرات الهرمونية.

حب الشباب؛ قد يظهر حب الشباب بسبب زيادة هرمونات الاندروجين في وقت مبكر من الحمل، وقد يكون هذا من أعراض الأيام الأولى للبكر التي قد لا تنتبه إليها.

نزيف انغراس البويضة

قد تعاني بعض النساء من نزيف خفيف وتنقيط في بداية الحمل، وهذا النزيف غالباً ما يكون نتيجة للتخصيب وانغراس البويضة، ويحدث انغراس البويضة عادةً بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإخصاب.

بعد ظهور أعراض الحمل في الأيام الأولى، يمكنك القيام بعمل اختبارات الحمل للتأكد من حدوث الحمل، واختبارات الحمل المنزلية تكون دقيقة للغاية، مثل اختبار الدم، بعد اليوم الأول من بداية الدورة الغائبة، لكن الفرق فيما بينهما أن اختبارات الدم تتم بعد ستة أيام من الإباضة، فإذا حصلت على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل المنزلي، يجب عليك:

1 – تحديد موعد مع طبيبك على الفور، والذي سيقوم باستخدام الموجات فوق الصوتية لتأكيد الحمل.

2 – يتم تشخيص الحمل عن طريق قياس مستويات الجسم من هرمون الحمل وهو هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) الذي يتم إنتاجه عند التخصيب وانغراس البويضة.

3 – مع استمرار الحمل تزداد مستويات هرمون الحمل بسرعة، ويتم الكشف عنها إما عن طريق البول أو فحص الدم.