فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق

لسبب بسيط، خاطرت امرأة بحياة رجلين معلقين في الهواء، على ارتفاع شاهق، وقطعت حبلا كان يحافظ على سلامتهما.

فقد قطعت مواطنة تسكن في ناطحة سحاب في تايلاند حبل الأمان لعاملي طلاء، كانا يقومان بإصلاح واجهة المبنى وتركتهما معلقين فوق الطابق الـ 26.

فيما قالت الشرطة التايلاندية إن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة، لأنه لم يتم إبلاغها سابقا بأعمال الصيانة.

وأوضحت أن “المرأة قطعت حبلًا يدعم اثنين من عمال الطلاء كانا يعملان في واجهة البرج الشاهق الذي تسكن فيه، وهو ما أدى إلى تدليهما على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء”.

في حين أظهر مقطع فيديو سجله أحد السكان في الطابق الـ26، العاملين يطلبان السماح بالنزول على الشرفة.

تواجه تهمتين

وتواجه المرأة الآن تهمتين، الأولى: محاولة القتل، والثانية: تدمير الممتلكات الخاصة، بحسب ما قاله بونغجاك بريشاكارونبونغ، قائد مكتب الشرطة في شمال العاصمة بانكوك.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة نفت في البداية مسؤوليتها لكنها اعترفت بعد أن أرسلت الشرطة الحبل المقطوع، لإجراء تحليل لبصمات الأصابع والحمض النووي.

وقد تصل العقوبة لهذه المرأة التي زعمت أنها لم تكن تقصد قتل العمال، السجن 20 عامًا إذا ثبتت إدانتها بمحاولة القتل.