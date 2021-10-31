بالفيديو.. انضمام الفتاة السعودية رهف القنون لموقع ‘اباحي’ وغضب عارم لمواطني المملكة

رغم الانتقادات الكبيرة التي تواجهها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الشابة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون إثارة الجدل بإطلالاتها وتصرفاتها الجريئة.

ونشرت رهف القنون أمس السبت، عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” مجموعة من الفيديوهات صحبة صديقاتها، خلال الاحتفال بعيد الهالوين.

وارتدت في أحد الفيديوهات فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات، وبدت ملامحها مختلفة عن السابق وبوزن زائد، ليرجح متابعوها أنها حامل مرة أخرى. وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء شفافة.

ودائما ما تثير الشابة السعودي الفارة إلى كندا، وهي من مواليد عام 2000، الجدل بسبب إطلالاتها وتصرفاتها الجريئة، التي كثيرا ما تغضب السعوديين.

ومؤخرا، نشرت رهف صورة سيلفي من أمام المرآة على خاصية الستوري عبر تطبيق “انستغرام”، وظهرت فيها عارية تماما وتمسك هاتفها بيدها مما أثار الجدل وصدمة كل من رآها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر صورة جريئة، لكن هذه المرة تخطت الخطوط الحمراء خصوصا أنها وضعت موقع الكتروني خاص لمحبيها ليشاهدوا صورها.

وفي وقت سابق، أغلقت رهف خاصية التعليقات على الصورة، بعد الهجوم الذي حصل عليها إثر نشرها فيديو وهي تقبل شابة قيل إنها حبيبتها.