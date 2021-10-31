نوفمبر 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فيفي عبده في فيديو رقص خاصّ بالعراقيين وبحركات غريبة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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فيفي عبده في فيديو رقص خاصّ بالعراقيين وبحركات غريبة

تغزلت الراقصة المصرية فيفي عبده، بالفنانين العراقيين، مؤدية وصلة رقص على إحدى أغانيهم.

 

https://www.instagram.com/fifiabdouofficial/?utm_source=ig_embed&ig_rid=020ad519-7932-482c-8f14-e80cbc8b41d4

تغزلت الراقصة المصرية فيفي عبده، بالفنانين العراقيين، مؤدية وصلة رقص على إحدى أغانيهم.
ونشرت فيفي عبده فيديو عبر (انستجرام)، وهي ترقص على أغنية (شكد حلو)، للفنانة همام أصيل.

وارتدت فيفي دشداشة فضفاضة، وتركت شعرها مسدولاً، وكانت تدور فقط دون حركاتها الراقصة المعتادة.

وعقبت الراقصة المصرية على الفيديو ما نصه: (ايه الاغنية الحلوة دي تحياتي لشعب العراق و فنانين العراق).

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