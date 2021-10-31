اعلامية كويتية تهين فناني لبنان.. ثرواتكم من اموال الخليج

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا، التي هاجمت فيها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بعد تصريحاته حول حرب اليمن.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت فجر السعيد: “أتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج، وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج … وبعضهم متواجد في الرياض حاليا لإحياء حفلات، أن يكونوا بجرأة أليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله”.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أدلت بتصريحات حملت فيها الوزير قرداحي مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه من السعودية والإمارات.

وقالت إليسا: “جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو”.

وكتبت: “الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو”.

اتحدى كل فناني #لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج … وبعضهم متواجد في #الرياض حالياً لإحياء حفلات ان يكونوا بجرأه #اليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد #قرداحي أو #حزب_الله .. pic.twitter.com/UP6PMhqcKc — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 30, 2021

جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو — Elissa (@elissakh) October 29, 2021

في حين، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في حديث مع وسائل اعلام عر بية، أن “استقالته من الحكومة غير واردة”، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس “تيار المردة”، سليمان فرنجية، في وقت سابق: “عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.