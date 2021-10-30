المناديل المبللة لا تكفي… أزيلي مكياجك بهذه الطريقة !

هناك بعض الحيل والنصائح التي يمكن اتباعها لإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة والفعالة، تعرفي إليها:

غسل الوجه بعد استخدام مناديل المكياج

تكتفي بعض النساء والفتيات باستخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج، إلا أنّها غير كافية، لأنّها لا تنظف البشرة تماماً، إذ يؤدي استخدام المناديل المبللة فقط إلى دخول بقايا المكياج إلى المسام؛ مما يُسبب ظهور حَبّ الشباب. لهذا،ينبغي عليكِ غسل وجهك بالماء بعد استخدام المناديل المبللة لإزالة مكياجك، ثم وضع المرطب على بشرتك.

استخدام غسول للبشرة

تأكدي من استخدام منظف مخصص لإزالة المكياج، ودلّكي وجهكِ بالمنظف، واتركيه لمدة 15 إلى 20 ثانية، ولا تنسي خط الشعر والذقن وحول الأذن.

استخدام البخار

يُعتبر بخار الوجه أفضل طريقة لضمان إزالة مكياجكِ، قومي بتوجيه البخار على وجهكِ قبل إزالة المكياج، مما يؤدي إلى تغلغل المنظف بعمق في البشرة لإزالة بقايا المكياج.

الاهتمام بالعين

إزالة مكياج العيون يُعتبر أكثر الخطوات صعوبة؛ لذلك قومي باستخدام مزيل مكياج مصمم خصيصاً لمنطقة العين، حيث إنّ إزالة الآيلاينر والماسكارا أمر صعب للغاية.

استخدام ضمادات إزالة المكياج

بعد هذه الخطوات، قد تظل بقايا المكياج على بشرتكِ، تأكدي من تنظيف وجهكِ مرة أخرى عن طريق وضع مزيل مكياج على ضمادات إزالة المكياج لتنظيف الوجه مرة أخرى، ومنع حَبّ الشباب والرؤوس السوداء من الظهور.