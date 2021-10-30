أكتوبر 31, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

(بالفيديو) أميركية تدخل موسوعة غينيس كأقصر امرأة في العالم

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فى :شؤون المرأة
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(بالفيديو) أميركية تدخل موسوعة غينيس كأقصر امرأة في العالم

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شابة أميركية يبلغ طولها 28.3 بوصة فقط (72 سنتيمترا) هي أقصر امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا.

وحققت الأميركية المقعدة “وايلدن أومويثي” (18 عاما)، والمصابة بنوع نادر للغاية من التقزم، رقما قياسيا جديدا لأقصر أنثى على قيد الحياة، بعد أخذ قياساتها 3 مرات.

ونشرت غينيس عبر قناتها على موقع يوتيوب، أول أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إشراف أحد المختصين في الموسوعة العالمية على عملية القياس المحكم لأومويثي، حيث أكد طولها الذي حطم الرقم القياسي.

وبعد التأكد من طولها، قدّمت لها درع شهادة غينيس للأرقام القياسية في حضور عائلتها.

بدورها، عبّرت أومويثي عن فخرها بكونها أول أميركية من أصل هاييتي تسجل رقم قياسي عالمي للمرأة.

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