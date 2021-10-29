ضعي القليل من السكر على اللحم… وشاهدي ما يحصل

يعتمد الكثير من الشيف حول العالم في مطبخهم على حيل بسيطة ولكنها تغيّر الكثير في ما يتعلق بمذاق الطعام وشكله وترتيبه.

وثمة طريقة سهلة تُطبَّق في المطاعم والفنادق الكبرى عند سلق اللحوم لتنضج في وقت قصير والحصول على نتيجة جيدة، وهي تقوم على رشّ القليل من السكر فوق اللحم.

ويؤكد خبراء الطبخ أن إضافة السكر الى ماء سلق اللحم يساعد في تسريع عملية الطهي ويمنحه لوناً فاتحاً ومذاقاً مختلفاً.

وينصح الكثير منهم المرأة بأن تختار السكر الأسمر لتحسين مذاق اللحم وقوامه، فملعقة صغيرة من السكر كفيلة بجعل اللحوم طريّة وسهلة المضغ.