ما هي العبارات يحبّ طفلكِ سماعها منكِ؟

إن تربية الطفل ومراعاة صحته النفسية ليس أبداً بالأمر السهل، فهناك العديد من الأمور الاساسية التي يجب التركيز عليها. من هنا، لا بدّ التركيز على العبارات التي يحبّ كلّ طفلٍ سماعها، والتي يمكن أن تزيد من سعادته ومن ثقته بنفسه أيضاً.

أحبك

لا شكّ في أنكِ قلتِ لطفلكِ كلمة أحبك مراراً وتكراراً عندما كان رضيعاً. ولكن، تذكري أن كلمة أحبك ستبقى المفضّلة لدى طفلك، وسوف تجعله يشعر أكثر بحبتكِ وإهتمامك به، لذا إحرصي على أن يسمعها منكِ يومياً.

فخورة بك

مع تقدمه بالعمر، وحتى لو أصبح في سنّ البلوغ، لا بدّ من أن يحبّ طفلكِ أن يسمع على الدوام عبارة “أنا فخورة بك”. إن هذه العبارة تزيد كثيراً من ثقته بنفسه، وتحثّه أكثر على التقدّم والوصول إلى هدفه. لذلك، كلّما حقق طفلك تقدماً، قولي له “أنا فخورة بك”.

لا تقلق

يمرّ الطفل بالكثير من الصعوبات والمشاكل في حياته، لذلك قد يكون من المفيد أن يسمع منكِ عبارة “لا تقلق”. إن هذه العبارة، يمكن ان تزيد من الشعور بالطمئنينة في نفسية الطفل، وتجعله يستمدّ قوته منكِ للمثابرة وتحدّي نفسه.

أنا دائماً إلى جانبك

إن هذه العبارة تؤكّد للطفل أنكِ لن تتركيه وأنك دائماً إلى جانبه حتى في أصعب الظروف. فعندما تقولين لطفلك “أنا دائماً إلى جانبك”، أنتِ تؤكدين له أنكِ ستدعميه نفسياً وجسدياً وحتى مادياً ان لزم الأمر لتحقيق ما يرغب به.

شكراً

قولي لطفلك “شكرًا” على كل شيء، حتى لو كان كل ما فعله هو تنظيف غرفته أو تنظيم ألعابه. ستعلّم هذه العبارة طفلك أن يتصرف بنفس الطريقة معك ومع الآخرين ويشكرهم ويكون ممتناً على كلّ شيء.

أنا سعيدة بوجودك في حياتي

من وقت لآخر، سيواجه طفلك مشاكل في التعامل مع العالم من حوله، خاصة خلال سنوات المراهقة. يبدأ المراهق بالشك في حب والديه له أيضاً، لذلك أخبري طفلك أنه مصدر سعادتك.