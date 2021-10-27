خلطات طبيعية لصبغ الشعر ستبهرك نتائجها

تحتوي صبغات الشعر على مواد كيميائية مضرّة مثل الأمونيا والبارابين. تتمثل إحدى طرق تجنب هذه المواد الكيميائية في صبغات الشعر الطبيعية، التي غالباً ما تستخدم مكوّنات قد تكون موجودة بالفعل في المنزل.

في ما يأتي، يُقدم لك، “سيدتي.نت”، طرق بديلة طبيعية لصبغ الشعر قد تدهشك نتائجها!

عصير الجزر لصبغ الشعر باللون النحاسي

إذا كنت تريدين صبغ شعرك باللون البرتقالي المائل إلى الحمرة أو النحاسي، ما عليك سوى الاستعانة بالجزر.

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي عصير الجزر، مع زيت ناقل مثل جوز الهند، أو زيت الزيتون للحصول على مزيج ناعم. ضعي الأخير بكمية وفيرة على شعرك. لفّي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة على الأقل. ثم، يشطف الشعر بخل التفاح. يمكنك تكرار الوصفة في اليوم التالي، إذا لم يكن اللون قوي بدرجة كافية.

الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر

الحناء صبغة نباتية طبيعية تُستخدم تقليدياً لغايات جمالية عدّة. يمكن استخدامها أيضاً لصبغ شعرك باللون الأحمر. تأتي الحنة على شكل مسحوق، وهي على الأرجح الخيار الأطول أمداً والأكثر حيوية لصبغ الشعر طبيعياً. يمكن أن يستمر اللون من أربعة إلى ستة أسابيع.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي حوالي نصف كوب من الحناء، مع ربع كوب من الماء. حرّكي الخليط حتى يتجانس تماماً ويشبه قوام البطاطس المهروسة، مع إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر. غطّي المزيج بغلاف بلاستيكي، واتركيه لمدة 12 ساعة. قد تحتاجين إلى إضافة المزيد من الماء بعد 12 ساعة حتى يمكن توزيعه على الشعر بسهولة. بعد غسل شعرك جيداً مع الحرص على إبقائه رطباً قليلاً، ارتدي عصابة رأس وضعي زيتاً مثل زيت جوز الهند على طول منبت الشعر؛ تفادياً لعدم تلطيخ وجهك. ثم، وزّعي خليط المعجون على أجزاء صغيرة من شعرك الممشط والرطب ليمتصها الأخير بالكامل. لفّي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه ليمتزج جيداً لمدة ساعتين على الأقل وحتى ست ساعات قبل غسله.

عصير البنجر لصبغ الشعر باللون الأحمر القاتم

اختاري عصير البنجر بدلاً من عصير الجزر، إذا كنتِ تريدين لوناً أحمرأً داكناً مع درجات تحتية أكثر برودة.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي عصير البنجر مع زيت ناقل كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون. ضعي الخليط بكمية وافرة على شعرك، ثم لفّي شعرك. اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

عصير الليمون لتفتيح خصلات الشعر

يمكن أن يُساعد عصير الليمون في الحصول على خصلات مشرقة بشكل طبيعي على غرار اللولايت.

طريقة التحضير والتطبيق:

صبّي عصير الليمون في زجاجة رذاذ. ثم، رشيه بوفرة على شعرك. استخدمي المشط لتوزيع العصير وفصله بالتساوي على خصلات شعرك. مرّري السشوار على درجة حرارة عالية على شعرك، للحصول على النتيجة المرجوة. اتركي عصير الليمون على شعرك مدة ساعة على الأقل، ثم اغسليه. يمكنك القيام بذلك عدة مرات إذا لزم الأمر. إنه يعمل ببطء، ومن المحتمل أن يتطلب عدة جلسات متكررة.

القهوة لصبغ الشعر باللون البني

لن تقدم القهوة تغييراً جذرياً لشعرك ولن تدوم طويلاً. ولكن! إذا كنت بحاجة إلى تعزيز سريع وبأسعار معقولة، فهو خيار جيد للمحاولة.

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي حوالي نصف كوب من القهوة الداكنة، مع ملعقيتن كبيرتين من القهوة المطحونة وكوب واحد من بلسم الشعر للحصول على مزيج متجانس. ضعي المزيج على شعر نظيف ورطب. اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك. كرري إذا لزم الأمر.

المريمية لصبغ الشيب

إذا كان لون شعرك بنياً داكناً أو أسوداً، وتريدين تغميقه قليلاً، فإنَّ المريمية تعدّ خياراً موفقاً. ويمكن أن تُساعد أيضاً في تغطية الشعر الرمادي والشيب.

طريقة التحضير والتطبيق:

انقعي ما بين 1/2 إلى 1 كوب من المريمية المجففة في ربع لتر من الماء المغلي لمدة 30 دقيقة على الأقل. وكلما تركتيه لفترة أطول، يمكن أن تكون الصبغة أغمق. دعي الماء يبرد وصفي المريمية. بعد غسل شعرك وتجفيفه بالمنشفة، اسكبي ماء المريمية على شعرك. اتركي الصبغة تتطور لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسلها.

شاي البابونج لصبغ الشعر الأشقر

يُعد شاي البابونج فعّال بشكل خاص لصبغ الشعر الأشقر.

طريقة التحضير والتطبيق:

إنقعي نصف كوب من أزهار البابونج في الماء المغلي. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتى ينقع ويبرد، ثم صفي الزهور. بعد غسل شعرك، اسكبي الخليط على شعرك الرطب 10 مرات على الأقل. انتظري لمدة 16 دقيقة قبل غسل شعرك. يمكنك استخدام هذه الخلطة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؛ للحفاظ على اللون الزاهي الجميل.