أكتوبر 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الأردن.. سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتدهس عددا من الأشخاص في سوق المفرق (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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الأردن.. سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتدهس عددا من الأشخاص في سوق المفرق (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو وثق حادث دهس في سوق المفرق، 80 كم شمال العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل السوق في المفرق، ما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال.

وأثار اقتحام السائق للسوق الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

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