ملكة جمال لبنان تثير الجدل بصورها..لبست قميص من دون بنطلون!

أثارت ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ الجدل بعد ظهورها وهي نصف عارية.

حيث نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت وهي ترتدي قميص باللون الأبيض فقط من دون بنطال، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور مستنكر لإطلالتها بهذا الشكل ومعتبر أن الصور جريئة جداً.

وعلقت على هذا المنشور: “إذا كنت تقرأ هذا.. الكثير سوف يحدث لك”.

وكانت مايا وثقت الفوضى في مطار بيروت الدولي، عند عودتها إلى لبنان الأسبوع الماضي، من خلال الصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة، وظهرت في الصورة الأولى مرتدية الكمامة، وفي الصورة الثانية عبّرت من خلال تعليقها عليها عن غضبها مما رأته، فقد صوّرت أمتعتها في حرم المطار، وكتبت: “عيب أن نرى كل هذه الفوضى ونقص التنظيم لحظة هبوطنا في المطار”.

وتابعت: “ممكن أن يكون الفساد حولنا، لكن يجب ألا يفرقنا”.