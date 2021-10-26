أكتوبر 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

تحدث مرة من بين 4,7 مليار حالة ولادة .. سيدة من اربيل تلد 6 توائم

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فى :شؤون المرأة
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تحدث مرة من بين 4,7 مليار حالة ولادة .. سيدة من اربيل تلد 6 توائم

في سابقة هي الأولى من نوعها في مستشفى الولادة والنساء التعليمي في العاصمة أربيل، وضعت سيدة كوردية 6 توائم دفعة واحدة هم 5 بنين وبنت، حسبما صرحت مديرة المشفى د.شادان شيروان الحيدري لوسائل اعلام.

وأضافت، ان حالة التوائم الستة الصحية غير مستقرة كون الولادة كانت مبكرة جداً وجرت في الشهر الخامس والنصف من الحمل.

موضحة ، ان 2 من التوائم وضعا على اجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وضع الأربعة الآخرون في حاضنات خاصة لرعاية الأطفال الخدج، تحت العناية الطبية.

وأشارت د.شادان الحيدري الى ان هذا الحمل هو الثاني للام التي سبق وان انجبت.

وبحسب الأطباء، تعد ولادة 6 توائم من الحالات النادرة جدا في العالم، حيث تحدث مرة من بين 4,7 مليار حالة ولادة.

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