(بالصورة) الجمهور ينتقد أنجلينا جولي بمهرجان روما: من وضع هذه القذارة؟

أشعلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الجدل والغضب بين الجمهور على مواقع التواصل بعدما لاحظوا استخدامها خصلات شعر مستعار خلال مشاركتها بمهرجان الأفلام السينمائية في روما مساء الأحد الماضي.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي أوردت الخبر إلى أن جولي تلقت الإشادات على نطاق واسع بعد ظهورها بفستان فضي خلال المهرجان قبل أن يلاحظ العديد من مستخدمي وسائل التواصل ما وصفوه بـ “كارثة الشعر المستعار”.

وقالت الصحيفة: “ببساطة بدت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 46 عامًا مذهلة في فستان فيرساتشي الفضي، لكن مستخدمي تويتر بالكاد استطاعوا إبعاد أعينهم عن خصلات شعرها البني الطويلة غير المتساوية التي تم تثبيتها على رأسها”.

ولفتت إلى أن كل شيء بدا على ما يرام مع ظهور جولي بذلك الفستان وهي محاطة بابنتيها المراهقتين مضيفة: “ولكن بمجرد أن ألقى مستخدمو مواقع التواصل نظرة على شعرها، كانت كل العيون تحدق في الخصلات التي تُركت غير متساوية بشكل واضح”.

وكتب أحد المعلقين على تويتر: “كيف تسمحون لأنجلينا جولي بالمشي على السجادة الحمراء مع وصلات شعر كهذه… يجب طرد شخص ما”.

وفي تعليق غاضب آخر؛ تساءل معلق: “من فعل بالسيدة جولي هذه الأشياء… من وضع هذه القذارة مع وصلات الشعر؟”.