بالفيديو.. ديك رومي ينقر مراسلة تلفزيونية ويثير موجه من الضحك

تداولت منصة “يوتيوب” البريطانية فيديو لديك رومي تحرش بمراسلة تلفزيونية أثناء قيامها بتسجيل تقرير صحفي في منطقة إسكس بالمملكة المتحدة.

أثار الفيديو المنشور ضحك الكثير من المشاهدين، حيث أظهر مراسلة تلفزيونية تابعة لقناة “سي إن إن” تتوسط مجموعة من الطيور وتقوم بتسجيل تقرير صحفي، وخلال لحظات قام أحد الديوك بنقرها وما كان على المراسلة سوى الصراخ بصوت عال، هذا الأمر أدى إلى ردة فعل من الطيور المحيطة التي تفاعلت مع الأمر وبدى وكأنها ضحكت بقوة.

وذكر موقع إخباري أن المراسلة كانت تتحدث في تقريرها عن مشاكل المزارعين في المنطقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.