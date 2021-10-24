فيديو: فيروس كورونا يحول الحسناء الأوكرانية “باربي” لهيكل عظمي

خسرت العارضة والمدونة الأوكرانية فاليريا لوكيانوفا البالغة من العمر 36 عاما، والمعروفة بـ “باربي” ، وزنها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لامتناعها أصلا عن تناول اللحوم.

واعترفت الحسناء الأوكرانية لمتابعيها بأن سبب ضعفها هو إصابتها بمتحور “دلتا”، حيث عانت من تعرق غزير قائلة “عندما كنت أنام، كانت كل ملابسي وأغطيتي مبللة”.

وبدأت فاليريا فور تعافيها من المرض، بتناول الطعام بكثرة ولعدة وجبات، وغالبا ما تستيقظ في الثالثة صباحًا لتناول الطعام فقط.

ونجحت من إضافة كيلوغرامين لكنها لا تزال نتيجة ضعيفة إلى حد ما. وتخطط للعودة إلى وزنها الطبيعي البالغ حينها 43 كيلوغراماً.

وتقول فاليريا عن نفسها: أنا أحب الكمال فى كل شىء، وأقضى يومي ما بين القراءة والجيم والجلوس على الإنترنت.

فاليريا لوكيانوفا هي مدوّنة وعارضة أزياء شهيرة من أوديسا جذبت الانتباه برغبتها في أن تصبح باربي حقيقية. حيث خضعت الفتاة لعملية تجميل لتغيير مظهرها لتكن شبيهة بالدمية.

https://www.instagram.com/valeria_lukyanova21/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7a66232-4220-48ad-9dd3-bf27760774c9