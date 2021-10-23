بالصور.. أبنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت جنا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لسيل من الانتقادات، بسبب إطلالتها الجريئة في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».

وتفاعل مع جنا عمرو دياب عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:عيب كدا ، بابا عارف ، قمر.