أكتوبر 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالصور.. أبنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالصور.. أبنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت جنا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.
وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لسيل من الانتقادات، بسبب إطلالتها الجريئة في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».

وتفاعل مع جنا عمرو دياب عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:عيب كدا ، بابا عارف ، قمر.

 

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